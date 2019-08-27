Почему электромобили стремительно вытесняют обычные авто

Электромобили уверенно завоевывают планету. Только в прошлом году продано более двух миллионов таких машин и подзаряжаемых гибридов. Львиная доля пришлась на Китай - один миллион (рост 80 процентов), Европу - 400 тысяч (рост 30 процентов) и США - 360 тысяч (рост 80 процентов). Вложения в эту технику по сравнению с 2017 годом удвоились и достигли 8,4 миллиарда евро, в то время как вложения в обычные автомобили сократились на 16 процентов. А ведь еще десять лет назад мало кто мог бы предсказать столь стремительный рост индустрии электромобилей.

В 2010 году на планете было около 12 тысяч электромобилей, а сегодня уже пять миллионов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2010 году на планете их было всего около 12 тысяч, а сегодня уже пять миллионов. Энтузиасты уверены, что 2022 год вообще будет переломным: эти машины станут дешевле автомобилей с ДВС. И тогда правительствам не придется выделять на их поддержку огромные средства. Повод для такого прогноза - цена самого дорогого элемента электромобиля - литийионного аккумулятора. Если несколько лет назад его стоимость доходила до половины стоимости машины, то сегодня она упала до 33 процентов, а к 2025 году снизится до 20 процентов. Так что уже в самом ближайшем будущем этот экологический транспорт должен наконец обеспечить чистый воздух в мегаполисах. Оптимисты в этом уверены.

Противники электромобилей утверждают: он вовсе не экологичен, переносит выбросы из одного места в другое

Но не все так однозначно и оптимистично в мире электромобилей. У пессимистов свои аргументы. Главный: электромобиль - это хитрая уловка. Он вовсе не так экологичен, как утверждают его сторонники. На самом деле он переносит выбросы из одного места в другое. Например, утверждается, что во время езды он не выделяет загрязнений, но зато они образуются при создании самой машины. Так, на изготовление обычного авто "Мерседес" приходится 18 процентов общих загрязнений от автомобиля, а на электрическую версию 45 процентов всех загрязнений. Причина очевидна: огромная и дорогая литийионная батарея.

Второе обвинение даже более весомое. Да, электрическое авто питается чистой электроэнергией, но ее выработка загрязняет воздух. То есть, если ДВС загрязняет воздух там, где ездит, то в случае "электро" загрязнение появляется на электростанциях. Конечно, перенос загрязнения за черту города, уменьшение смога в мегаполисах - серьезный аргумент в пользу электромобилей, с которым пессимисты не могут не согласиться.

И наконец, еще один минус электромашин - сами аккумуляторы. Дело в том, что их делают из дефицитных материалов - кобальта, лития, марганца. Пока таких машин немного, масштабы "дефицита" невелики, но что будет, если счет пойдет на многие десятки миллионов? По мнению специалистов, выход один - перерабатывать старые аккумуляторы, извлекая из них кобальт, литий и марганец. Пока для этого эффективной технологии нет, но энтузиасты уверены, что она уже в ближайшее время будет разработана. Был бы спрос, а предложение появится. Словом, в этом споре энтузиастов и скептиков пока побеждают первые. Во всяком случае, электромобиль начинает интенсивно вытеснять традиционные машины.

Кстати

Впервые серийно электробили начали выпускать в 1890 году в США. Тогда делали ставку на этот вид транспорта. Электрокары показывали хорошие результаты в гонках, в их разработку вкладывали большие средства. Сам Генри Форд трудился над созданием аккумуляторных батарей. Однако ряд усовершенствований бензинового двигателя обеспечил ему победу в этой конкуренции с "электро". И к 1930-м году электромобили перестали выпускать. Интерес к ним возродился в 1990-х в Калифорнии, где стали бороться за чистоту воздуха. Были выпущены электрокары фирм "Шевроле" и "Тесла", которые стоили более ста тысяч долларов. Электрические седаны появились у японских и китайских производителей. Однако они долгое время оставались экзотикой.