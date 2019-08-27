В Уфе наградят бортпроводницу аварийно севшего в поле A321

Парламентарии Башкирии пригласили бортпроводницу авиакомпании "Уральские авиалинии" Алию Слякаеву в Уфу, чтобы на фестивале "За честь республики" вручить ей региональную награду. Об этом сообщили в Госсобрании - Курултае РБ.

Выяснилось, что бортпроводница Алия Слякаева - уроженка города Белорецка. Девушка была в составе экипажа, который 15 августа совершил аварийную посадку самолета Airbus А321 на кукурузном поле в Подмосковье после того, как в двигатели воздушного судна попали птицы. На борту самолета были 234 человека.

Глава башкирского парламента Константин Толкачев на своей странице в Facebook отметил профессионализм экипажа, который сделал практически невозможное.

- Бортпроводники, как и пилоты в этой ситуации были на высоте, действовали быстро и слаженно, - подчеркнул Толкачев.

Напомним, что командиру и второму пилоту самолета присвоены звания Героев России, а остальные члены экипажа награждены орденом Мужества.