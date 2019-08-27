В Приангарье чиновников наказали за плохое информирование о наводнении

Мэр Тайшетского района Иркутской области, а также главы Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф.

Как сообщили в областной прокуратуре, постановление о возбуждении административных дел в отношении чиновников вынес Тайшетский межрайонный прокурор. Причиной стало нарушение требований федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и указа президента "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций".

Напомним, этим летом Иркутскую область захлестнула волна паводков. Количество подтопленных жилых помещений составило более 17 тысяч единиц, общий ущерб оценивается в 35 миллиардов рублей. Во время наводнения погибли 25 человек.