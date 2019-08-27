Генпрокуратура пообещала сотрудникам "Крестов" уголовное дело

Должностным лицам петербургского СИЗО-1 ("Кресты"), чья халатность привела к многочисленным нарушениям по отношению к содержащимся под стражей подозреваемым, обвиняемым и осужденным, грозит уголовное преследование. Вопрос о возбуждении уголовного дела поставила Генеральная прокуратура РФ. Об этом сообщил представитель ведомства Александр Куренной на официальном канале Генпрокуратуры.

По словам Куренного, речь идет о делопроизводстве по части 1 статьи 293 УК РФ. Материалами уже занимается ГСУ Следкома РФ по Санкт-Петербургу. Среди наиболее серьезных нарушений, выявленных работавшей в августе в "Крестах" комиссии, назван факт перевода впервые оказавшегося в СИЗО гражданина в камеру, где содержались ранее судимые. Это действие противоречит закону, в его истинных причинах следователям еще предстоит разобраться.

Прокуратура внесла представление УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об устранении выявленных нарушений.

Напомним, что после появления в интернете видеозаписи с избиением арестанта в СИЗО-1 была направлена комиссия центрального аппарата ФСИН. Как сообщил позже заместитель главы ФСИН Валерий Максименко, в "Крестах" была выявлена "куча нарушений", а общая ситуация в СИЗО-1 была охарактеризована, как "бардак". В результате рабочих мест лишились трое сотрудников "Крестов", более двадцати привлечены к дисциплинарной ответственности.