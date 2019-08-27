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27.08.2019 08:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось

Текст: Вера Черенева

У 12-летней девочки, которая неделю назад чуть не утонула в бассейне турецкого курорта, началась лихорадка. Врачи называют состояние ребенка крайне тяжелым и с пониманием отнеслись к тому, что пока родители школьницы отказались от идеи доставить свою дочь в Россию.

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Как сообщает заведующий отделением первой городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак, родители приняли решение не подвергать дочь риску перелета, хотя, по оценкам врачей, в принципе состояние школьницы позволяет перенести транспортировку.

Главный внештатный реаниматолог комитета по здравоохранению Петербурга Владимир Копылов говорит, что в данный момент риски транспортировки и нахождения в турецкой больницы сопоставимы. Тем не менее, подчеркивает Копылов, право родителей на выбор в данном случае неоспоримо.

Сейчас в Турции находится группа врачей из Петербурга. Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.

Напомним, несчастный случай произошел на курорте 18 августа. 12-летнюю девочку за руку стало засасывать в трубу бассейна. Отец девочки бросился на помощь дочери и вытащил ее на поверхность. Мужчине помогали другие отдыхающие и работники отеля. Почему на трубе не было решетки, как это предусмотрено требованиями безопасности, выясняют сотрудники правоохранительных органов Турции.

Девочка успела наглотаться воды и уже несколько дней находится в коме. Родителям продлили время проживания в отеле, в Петербурге с родственниками девочки работают психологи.

Происшествия ЧП Несчастные случаи В мире Ближний Восток Турция Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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