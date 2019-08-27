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27.08.2019 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Керчи началась установка памятника жертвам расстрела в колледже

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Керчи начался монтаж памятника жертвам расстрела в политехническом колледже. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава администрации города Сергей Бороздин.

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
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По его данным, мемориал будет установлен возле главного корпуса учебного заведения, где в октябре минувшего года произошла трагедия.

- Городское коммунальное предприятие подготовило площадку, обрезало деревья вокруг будущего памятника. Сейчас на этом месте работает тяжелая техника, - сообщил мэр Керчи. - На завершающем этапе уложим плитку.

Меценатами проекта выступили четыре крупных строительных компании. Все работы должны завершиться до начала учебного года. Открытие памятника запланировано на 2 сентября.

Ранее местный судостроительный завод перечислил 500 тысяч рублей на ремонт здания учебного заведения. Правительство Крыма выделило на эти же цели свыше девяти миллионов рублей. Занятия возобновились в декабре минувшего года. Полностью восстановительные работы завершились в апреле 2019-го. На капремонт здания колледжа в бюджете предусмотрели 114 миллионов рублей

Напомним, 17 октября 2018 года студент политехнического колледжа Владислав Росляков сначала привел в действие самодельное взрывное устройство в столовой учебного заведения, а затем стал расстреливать студентов и преподавателей из охотничьего ружья. В результате бойни погиб 21 человек, включая самого Рослякова.

Общество Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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