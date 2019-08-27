Рогозин: Отказавшая на МКС техника была сделана не в России

Отказавшая во время первой стыковки "Союз МС-14" аппаратура была сделана не в РФ. При этом она эксплуатировалась уже 10 лет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

- Мы увидели, что оборудование малого исследовательского модуля "Поиск" не отвечало на сигналы корабля, - цитирует его ТАСС. - Но этой аппаратуре 10 лет, она не российского производства.

Глава Роскосмоса также поручил создать комиссию для оценки состояния всех блоков и агрегатов Международной космической станции.

По его словам, если будет принято политическое решение о продлении работы станции уже после 2024 года, России необходимо знать, "какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, какого производства, есть ли резервирование по ним".

Нештатная ситуация, которая произошла при стыковке пилотируемого корабля Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, наглядно показала, насколько актуально провести такую проверку. Американская сторона также приступила к оценке систем МКС.

Напомним, сегодня корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту со второй попытки пристыковался к МКС. Первая попытка не удалась из-за отказавшей на станции аппаратуры. Планируется, что "Федор" вернется на Землю 7 сентября.