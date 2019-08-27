"Союз МС-14" с роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту во вторник успешно пристыковался в автоматическом режиме к служебному модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).

Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 мск. В это время МКС пролетала над Китаем, сообщает РИА Новости. Отмечается, что за процессом сближения и причаливания корабля из Центра управления полетами следили руководители госкорпорации "Роскосмос", в том числе ее глава Дмитрий Рогозин.

После стыковки еще несколько часов потребуется на выравнивание давления между кораблем и МКС и проверку герметичности. Только после этого ЦУП разрешит экипажу станции открыть люк.

Напомним, это вторая попытка стыковки корабля с МКС. Первая была запланирована на 24 августа, однако произошел сбой. Было принято решение перестыковать пилотируемый корабль "Союз МС-13" со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск", что позволило освободить "Звезду" для повторной стыковки "Союза МС-14". Маневр осуществил в ручном режиме командир корабля - российский космонавт Александр Скворцов при участии астронавтов Эндрю Моргана и Луки Пармитано.

Робот будет работать на станции в копирующем режиме. Космонавт Александр Скворцов наденет костюм, подключится к "Федору" и будет выполнять определенные манипуляции с разными предметами. Цель - проверить, как робот сможет взаимодействовать с человеком на МКС. Седьмого сентября "Федор" должен вернуться на Землю.