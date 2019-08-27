Вышел трейлер "Бледной синей точки" - с Натали Портман в космосе

Для тех, кто истосковался до фем-пустотностям "Гравитации" с Сандрой Баллок, - опубликован трейлер драмы "Бледная синяя точка", в оригинале имеющей значительно более говорящее и симпатичное название - Lucy in the Sky.

И с Натали Портман вместо Баллок. И значительно меньше космоса. И значительно больше психологизма.

Постановщик - Ной Хоули ("Фарго", "Легион"), он же - сопродюсер, наряду с Бруной Папандреа ("Исчезнувшая" Финчера, "Большая маленькая ложь", "Тепло наших тел") и Риз Уизерспун.

В остальных ролях: известный по "Легиону" Дэн Стивенс, Джон Хэмм ("Безумцы"), Зази Битз ("Дэдпул 2"), Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха", "Фарго").

Портман сыграла астронавта NASA по имени Люси Кола, которая возвращается на Землю после длительного пребывания на орбите и пытается адаптироваться, заново привыкать к обычной жизни и общению с людьми. Что дается ей нелегко - "после пережитого удивительного трансцендентального опыта".

Заметим, что в основе сюжета - реальная история: в 2007 году астронавт Лиза Новак опорочила себя, ввязавшись в дикую любовную историю с крайне сложными последствиями. Плюс авторы хотели пролить свет на теорию, гласящую, что в результате длительных космических миссий астронавты начинают терять связь с реальностью.

Мировая премьера - 11 сентября. По российской сведений пока нет.