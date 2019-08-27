Захарова осудила G7 за отказ от либеральных ценностей

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила страны G7 в отказе от либеральных ценностей. По ее словам, "Большая семерка" не придерживается либерализма - ни политического, ни экономического.

Дипломат назвала формат G7 закрытым клубом, который приемлет только себе подобных. "Нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию", - подчеркивает Захарова в Facebook.

Ранее сообщалось, что лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Вместе с тем он назвал предложение хорошим и выразил уверенность, что дискуссия будет продолжена.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не поднимала вопрос о возобновлении формата "восьмерки". По его словам, ситуация с момента, когда Россия была членом клуба, изменилась, и сегодня все основные экономические и политические вопросы решаются в "Группе двадцати".