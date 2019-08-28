"Драйверская" Lada Granta будет представлена в восьми цветах

Стала известна цветовая гамма Lada Granta Drive Active, серийное производство которой началось на днях.

Судя по промо-странице, Lada Granta Drive Active будет предлагаться в восьми цветовых исполнениях. Здесь обошлось без откровений: эмали Granta Drive Active идентичны обычному седану Granta.

Список доступных цветов кузова включает красный "Сердолик", белый "Белое облако", ярко-синий "Голубая планета", серебристый "Рислинг", серебристо-серый "Техно", серебристо-тёмно-серый "Борнео", чёрный "Пантера", золотисто-коричневый "Кориандр".

Вероятно, доплата за металлизированные цвета составит 6000 рублей, кроме стандартных "Белое облако" и "Пантера".

Напомним, Granta Drive Active будет выпускаться только в кузове седан. По экстерьеру Drive Active отличается спортивным обвесом, который "продувался" в аэродинамической трубе. В интерьере появились анатомические передние сиденья с развитой боковой поддержкой, рулевое колесо с кожаной оплёткой, комбинация приборов с красной подсветкой.

По технике машина получила короткоходную подвеску от Lada Sport - это улучшило управляемость и снизило крены автомобиля. Обвес сделал модель на 12 мм длиннее исходной "Гранты", а "укороченная" подвеска - на 50 мм ниже. Длина Granta Drive Active - 4 280 мм, высота - 1 450 мм, ширина осталась прежней - 1 700 мм. Размерность шин - 185/55 R15.

Под капотом автомобиля располагается вазовский 1,6-литровый двигатель, способный выдавать 106 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" или однодисковым "роботом" (АМТ). К слову, автоматизированная механическая трансмиссия получила режим Sport, в котором и мотор, и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. В базовое оснащение войдет кондиционер и аудиосистема.

Производство Lada Granta Drive Active налажено на мощностях тольяттинской фирмы Lada Sport (спортивное подразделение АвтоВАЗа). Всего применено 28 новых деталей и узлов. Напомним, "Лада Спорт" занимается также сборкой "заряженного" седана Lada Vesta Sport.