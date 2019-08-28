Джонсон заверил в неизбежности Brexit 31 октября

Британский премьер-министр Борис Джонсон заверил, что Британия покинет Евросоюз 31 октября при любых условиях. Об этом он заявил во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Глава британского правительства дал понять, что сделка будет невозможна без исключения пункта о "бэкстопе", согласно которому Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, передает ТАСС. По сообщению пресс-службы премьера, разговор Джонсона с Юнкером был содержательным и проходил в позитивном ключе.

Ранее Джонсон подтвердил, что не намерен платить 39 миллиардов фунтов стерлингов (48 миллиардов долларов) Брюсселю, если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без сделки. Вместо этого Джонсон предлагает пустить средства на инвестиции и поддержку британских фермеров.

Поправку "бэкстоп" Джонсон называл "антидемократичной и не соответствующей суверенитету Соединенного королевства как государства".