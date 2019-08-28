МИД: Слова Макрона о диалоге с РФ - "разворот в сторону здравого смысла"

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости налаживания диалога Запада и России являются "разворотом в сторону здравого смысла". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я бы назвала это разворотом не в сторону России, а в сторону здравого смысла. Мы констатировали пагубность политики изоляции не исключительно России, а вообще пагубность политики изоляции кого бы то ни было в современном мире", - заявила в ходе брифинга дипломат, чьи слова приводит агентство "РИА Новости". Захарова считает, что слова французского президента подтверждают "возвращение логики в заявления целого ряда западных лидеров и политиков".

"Это относится не только к главам государств, это относится в том числе и к экспертному сообществу, которое видит результаты даже нескольких лет политики и попыток политики изоляции России, которые создали проблемы, из которых пока выход в ближайшее время не просматривается", - констатировала Захарова.

Напомним, что на прошлой неделе Макрон на своей странице в Facebook разместил фотографию встречи с президентом России Владимиром Путиным, которую подписал на русском языке. Макрон заявил, что Франция верит "в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока".