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Опрос: россияне предпочитают комедии и военные фильмы

Новости
    28.08.2019, 13:11
Текст:   Олег Усков

Ко Дню российского кино Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел детальное исследование, определив предпочтения наших соотечественников и их отношение к национальному кинематографу в целом.

Фото: kinopoisk.ru
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Результаты доступны на сайте организации, и из них следует, что жанрово россияне предпочитают комедии (80% опрошенных), военные фильмы (77%), фильмы-сказки и анимацию (63%). А также исторические фильмы (74%), детективы (64%), приключенческое кино (66%) и драмы (60%). Мелодрамы предпочитают смотреть 48% зрителей, боевики - 38%. Триллеры выделили 28% российских зрителей, эротические фильмы - в конце чарта с 13%.

А в числе наиболее удачных отечественных фильмов, снятых за последние два-три года, респонденты чаще всего выделяли военный боевик "Т-34" (9%) и кассово сенсационную спортивную драму "Движение вверх" (4%).

При этом подавляющее большинство россиян смотрят кино чаще всего по телевизору (70%). Но это в основном представители старшей возрастной группы - от шестидесяти лет (91%), люди от 45 до 59 лет (83%) и от 35 до 44 лет (63%). Тогда как смотреть кино онлайн или скачивая фильмы предпочитают 44% опрошенных, преимущественно - молодежь от 18 до 24 лет (71%) и от 25 до 34 лет (67%).

Фото: youtube.com/ Киноафиша Отечественное
Вышел трейлер фильма о зарождении русского футбола "Дикая лига"

Регулярно ходят в кино 24% опрошенных, и это тоже в большинстве молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (59%).

Кроме того, результаты опроса показали: 77% россиян, то есть три четверти, считают, что государство должно поддерживать отечественный кинопром, в том числе - финансово. А половина (47%) полагают, что в первую очередь нужно стимулировать начинающих режиссеров. 82% опрошенных заявили, что в приоритете, по их мнению, должны быть фильмы для детей и подростков.

Опрос проводился 24 августа среди 1,6 тысячи россиян старше восемнадцати лет.

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