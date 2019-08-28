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Рубрика: Власть

Путин: Я постараюсь появляться там, где мы добиваемся успехов

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в Казани встретился с российской сборной WorldSkills. Во вторник завершился 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Глава государства отметил, что российская команда показала очень хорошие результаты.
Президент России Владимир Путин. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Президент России Владимир Путин. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Президент России Владимир Путин. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

"Скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня. Причем практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся", - заявил он. Президент подчеркнул, что все эти медали - не случайные, а заработаны талантом и трудом участников.

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"За то время, пока мы в нем находимся и занимаемся этой работой, у российской сборной прогресс колоссальный, и теперь очень важно, чтобы этот импульс, это мастерство высшей пробы передавались дальше вашим сверстникам и коллегам", - высказал свое пожелание Путин.

Все привыкли к спортивным соревнованиям, но о соревнованиях в сфере профессионального мастерства, по сути, мало кто знает, также заметил президент. "Но это движение точно развивается и, я уверен, будет активно развиваться дальше, потому что, то, что вы демонстрируете - это, действительно, иногда просто на уровне искусства, это, действительно, мастерство, а не кондовое восприятие профессии", - рассказал глава государства.

Один из участников встречи признался, что многие участники говорили между собой, что мечтают выиграть даже не золотую медаль, а увидеть Путина на расстоянии хотя бы 5 метров. Он поблагодарил президента за такую возможность и попросил его почаще приезжать на мероприятия WorldSkills. "Я уверен, что вы еще в разных ипостасях и в разных местах продемонстрируете высокий класс, а я постараюсь появляться там, где мы добиваемся успехов и заявляем о лидерстве, поэтому наверняка встретимся еще не один раз", - ответил Путин.

В ходе встречи российскому лидеру также подарили значок сборной России WorldSkills. Путин тут же его надел на лацкан пиджака.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.
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После общения ребята захотели сделать коллективное фото с президентом. Но после совместного фотографирования, два участника обратились к Путину с просьбой сделать отдельную фотографию с ними. Президент согласился и также пригласил присоединиться к ним главу Татарстана Рустама Минниханова.

На 45-ом мировом чемпионате WorldSkills, который проходил в Казани с 22 по 27 августа, состязались более 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Сварщики, плотники, повара, электромонтеры, дизайнеры, программисты и представители других рабочих специальностей боролись здесь за звание лучшего в своей профессии.Такое количество участников - рекордное количество за всю историю чемпионатов, говорят организаторы. Россию представляли 63 конкурсанта.

В неофициальном командном зачете WorldSkills первое место заняла сборная Китая (133 очка, 16 золотых медалей), второе место - сборная России (101 очко, 14 золотых медалей), "бронза" досталась сборной Кореи (76 очков, 7 золотых медалей).

Власть Работа власти Президент
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