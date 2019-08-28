На месте обрушения в Новосибирске найден второй погибший

На месте обрушения стены в Новосибирске нашли второго погибшего. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

Ранее сообщалось о том, что спасатели достали из-под завалов одного погибшего рабочего. Еще один получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу.

Известно, что на месте ЧП проводились ремонтные работы. Несколько человек находились в траншее, когда на них рухнула часть здания, находящегося на реконструкции.

Как передает корреспондент "РГ" с места событий, спасатели обследовали 50% места ЧП. Еще один человек остается под завалами.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".