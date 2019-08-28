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28.08.2019 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео с места обрушения здания в Новосибирске

СК РФ опубликовал видео с места обрушения здания в Новосибирске, где под завалами оказались рабочие.

Напомним, на улице Ударная в Ленинском районе города обрушилась стена хозяйственного корпуса административного здания.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Новосибирске под обвалившимся зданием остаются два человека

По данным следствия, ЧП произошло обрушилось во время ремонта теплотрассы. По последним данным, под завалами погибли два человека.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ".

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.

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