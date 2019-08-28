Власти назвали возможную причину обрушения здания в Новосибирске

Причиной обрушения стены реконструируемого здания в Новосибирске, ставшего причиной гибели двух человек, по предварительным данным, стало сползание грунта. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение об обрушении стены здания на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска поступило в 12.20 (08.20 по московскому времени). По последним данным, в результате обрушения два человека погибли, еще двое пострадали.

На месте ведутся аварийно-спасительные работы.

Двухэтажное здание перекачивающей насосной станции было передано Сибирской генерирующей компанией (СГК) подрядной организации для проведения реконструкции. Как сообщил ТАСС директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, в работах участвовало 84 человека, непосредственно в зоне обрушения находилась бригада из 12 рабочих и мастера.

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело.