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28.08.2019 13:30
Рубрика: Промышленность

Hyundai хочет купить петербургский завод GM

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Завод General Motors в Санкт-Петербурге в скором времени может быть переориентирован на выпуск корейских автомобилей. Как сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, в настоящее время GM ведет переговоры о продаже производственных площадей с автоконцерном Hyundai.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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- По GM <…> идут переговоры с Hyundai, - приводит ТАСС слова чиновника, - по крайней мере, они проявляли интерес.

Напомним, завод GM в Северной столице прекратил работу в 2015 году. Уход компании с российского рыка связывали с санкциями против России, однако в самом концерне предпочли сослаться на внутренние экономические причины. О перезапуске производств, в том числе другими владельцами, говорилось уже не раз. Однако до подписания необходимых документов, даже предварительно, дело так и не дошло.

У Hyundai в Петербурге уже есть собственное автомобильное производств. Согласно информации с официального сайта автоконцерна, "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" - завод с полным производственным циклом.

- Технологический процесс предприятия включает в себя штамповку крупных кузовных панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля, - указано на сайте - С конвейера завода выпускается 200 тысяч автомобилей в год.

Инвестиции в строительство и дальнейшее развитие предприятия составили более миллиарда долларов.

#Hyundai