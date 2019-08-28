Рельсы производства 1866 года, трамваи - 1957-го, шпалы - деревянные. Самому старому электротранспорту полуострова перевалило за сто лет. В почтенном возрасте он стал туристической достопримечательностью Евпатории и ее визитной карточкой. Он же - главный вид общественного транспорта курорта, ежегодно перевозящий 5 миллионов пассажиров. И без срочной помощи до ближайшего юбилея трамвай может не дожить.

Как это ни удивительно, трамвай в Евпатории не только не дотационный в отличие от "Крымтроллейбуса", но и прибыльный. Более того, он - один из основных источников бюджетных поступлений. В 2018 году предприятие заплатило 16 миллионов налогов. Однако без финансовых вливаний вагончики вот-вот остановятся.

- Первоочередные проблемы - это замена подвижного состава и реконструкция трамвайных путей. Износ сейчас почти 100 процентов, - рассказал директор МУП "Трамвайное управление им. И. А. Пятецкого" Михаил Клещенок. - Восемь километров - это железобетонные шпалы, а 12 - деревянные. Срок службы деревянных - не более 19 лет. Они все уже просто сгнили.

Сейчас в городе 20 километров трамвайных путей и четыре маршрута, два из которых сезонные. 14 километров пути уложены еще в царской России до 1914 года, когда новый вид транспорта официально начал работу. При советской власти уложили еще шесть километров рельсов и шпал. Подвижной состав не в лучшем состоянии. Чешским трамваям сегодня больше 30 лет, а немецкие старше 60. В это трудно поверить, но их водители, как и 100 лет назад, выбегают из вагонов и вручную переводят стрелки. Понятное дело, что запчастей к таким древним машинам уже нигде не выпускают, но умельцы местного депо наладили их производство у себя полукустарным способом.

Понимая критическое состояние главного перевозчика, муниципальные власти оценили его реанимацию в 3,5 миллиарда рублей. В эту сумму включили не только самые важные потребности, но и заложили трамплин для развития города.

- Один трамвай сегодня стоит 50 миллионов рублей, а нам их надо 27. Сейчас если в городе останавливается один трамвай, то останавливается все движение, - рассказал председатель профильного комитета горсовета Евпатории Борис Назаров. - Мы вышли с предложением предусмотреть в ФЦП развития Крыма дополнительно 3,5 миллиарда рублей для городского электротранспорта. Эта сумма включает строительство нового парка. Мы уже предусмотрели для него место в генплане города, он может разместиться возле микрорайона Спутник-2. Также планируем дополнительно проложить 13,5 километра путей. Это необходимо, чтобы связать район Исмаил Бей и поселок Заозерное с городом.

Однако, будет ли в ФЦП предусмотрена такая сумма, еще неизвестно. Во всяком случае, пока таких планов нет. Евпатория, по словам депутата Назарова, уже вошла в федеральную программу "Реконструкция трамвайного пути и контактной сети Республики Крым", в рамках которой в будущем году городу выделят 678 миллионов рублей. Однако этой суммы крайне недостаточно. Этих денег хватит лишь на реконструкцию шести из 20 километров существующих путей. Одним из вариантов спасения 100-летнего трамвая могла бы стать передача его на баланс РК, но общественность в городе против того, чтобы у Евпатории отбирали ее историческую реликвию.

Ситуация очень напоминает историю с Феодосийской картинной галереей, которую ради спасения хотели сделать филиалом Третьяковской галереи. Тогда местечковый ура-патриотизм возобладал над здравым смыслом, и галерея осталась при своем интересе.

В качестве еще одного варианта спасения рассматривалась возможность покупки нового подвижного состава в лизинг. Но в Евпатории узкая метровая колея, соответственно и вагоны нужны узкие, с двумя кабинами управления и дверьми на две стороны. Получается почти эксклюзивная модель - они обойдутся дороже. Покупка в лизинг ведет к удорожанию еще в 1,5 раза. Вместе с тратами на обновление путей, контактной сети, подстанций и оборудования сумма выходит астрономическая. Словом, варианта, который бы устроил всех, пока нет, но его продолжают искать общими усилиями. .

Прямая речь

Григорий Иоффе, председатель Общественной палаты Крыма:

- Я не исключаю вариант передачи трамвайного депо Евпатории в частные руки. Главное - сохранить этот вид транспорта для города. Другой вопрос, найдутся ли желающие его купить?

Анатолий Петров, директор АНО "ЖКХ Контроль РК":

- Безусловно, трамвай в Евпатории нужно сохранить, это понимают все, поэтому надеюсь, что вариант решения проблемы найдут достаточно скоро. Сегодня представить колорит Евпатории без ее старинных трамвайчиков уже невозможно. И здесь есть простор для создания привлекательных туристических объектов. Ведь старые вагончики помнят даже симферопольцы, где также был трамвай. Почему бы не подумать о каких-то уличных музейных арт-объектах, которые сохранят этот колорит и будут привлекать гостей и жителей Крыма.