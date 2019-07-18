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18.07.2019 12:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличили почти до триллиона

Текст: Ольга Котенева

В федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года" внесли коррективы. Обновленная версия документа предусматривает увеличение числа объектов и суммы финансирования работ почти на 10 процентов.

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Постановление правительства РФ № 874 от 09.07.2019 года увеличило объем финансирования ФЦП до 959 миллиардов рублей, которые будут направлены на реализацию более чем 880 проектов и мероприятий. По сравнению с первоначальной версией программы от 2014 года - это на 40 процентов больше.

- После решения основных инфраструктурных проблем полуострова теперь региональные власти сделали акцент на развитии муниципальной инфраструктуры, - отметил руководитель Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко. - Кроме того, предусмотрено финансирование разработки технико-экономических обоснований для принципиально новых инфраструктурных и комплексных мероприятий с прицелом на стратегическое развитие всего региона на уровне мировых практик. В частности, создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма, строительство с нуля нового туристического кластера в Западном Крыму. В вопросе стратегического развития мы не делим регион на субъекты, а смотрим на весь полуостров в целом.

В ФЦП добавлены 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,6 миллиарда рублей, из которых 32 в Крыму (45,8 миллиарда) и 56 - Севастополе (на сумму 10,8 миллиарда).

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В частности, в республике из крупных проектов в ФЦП включено строительство и реконструкция автодороги Симферополь-Евпатория-Мирный на участке Скворцово-Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш стоимостью 32,6 миллиарда рублей. Кроме того, программа оплатит строительство 13 объектов газоснабжения и газораспределения, шесть проектов в сфере водоснабжения и водоотведения, обследование технического состояния Межгорного водохранилища для дальнейшего использования его в системе водоснабжения Симферополя. А также противооползневые работы для укрепления берегового склона в районе Аршинцево в Керчи, два мероприятия для сохранения объектов культуры и культурного наследия (особняк Мазировой и дом Айвазовского) и другие.

В Севастополе ФЦП профинансирует проекты строительства психоневрологического интерната, реализацию 31 мероприятия в сфере газоснабжения и газораспределения, 11 - водоотведения, четыре проекта реконструкции котельных и тепловых сетей, а также реконструкцию и благоустройство второй очереди Парка Победы. Кроме того, в ФЦП включены проекты строительства и реконструкции региональной автодороги "Севастополь - порт Камышовая бухта - бухта Казачья", ремонт существующей дороги Р-27 Севастополь - Инкерман, двух объектов строительства и реконструкции автодорог в городе Севастополе.

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