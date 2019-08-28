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28.08.2019 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре вынесли приговор угонщику самолета Сургут - Москва

Текст: Екатерина Призова

Сегодня в суде Югры вынесли приговор местному жителю, который 22 января попытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву. Его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психбольницу.

Фото: RT/youtube.com
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Напомним, мужчина угрожал экипажу Boeing-737 тем, что якобы имеет при себе оружие, и просил развернуть лайнер. Командир воздушного судна посадил его в Ханты-Мансийске, где опасного пассажира ждали силовики.

Последовавшая затем экспертиза показала: в крови пассажира не было ни алкоголя, ни наркотиков. Мужчина не смог объяснить следователям, зачем хотел улететь в Афганистан. Экипаж самолета также не заметил у мужчины признаков опьянения. "Он вел себя адекватно, речь была связная, запаха алкоголя не было - поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", - рассказали после инцидента бортпроводники.

Житель села Угут обвинялся по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ (захват воздушного транспорта). "В качестве свидетелей и потерпевших допрошено около сотни человек, проведено 11 экспертиз, в том числе - химическая, судебно-медицинская, взрывотехническая и криминалистическая, стационарная психолого-психиатрическая и так далее. Согласно заключению специалистов, фигурант признан невменяемым, страдающим психическим расстройством", - сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Суд, рассмотрев доводы сторон, вынес сегодня вердикт. "Шаповалов представляет опасность для общества. Судья постановил освободить его от уголовной ответственности и назначить принудительную меру медицинского характера в виде лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - цитирует РИА Новости судью Алексея Москвина.

Пока постановление не вступило в силу, авиаугонщик будет находиться под стражей.

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