Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва. Фигурант - 41-летний житель села Угут - признан невменяемым, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

Напомним, 22 января пассажир Boeing, угрожая оружием, во время перелета потребовал изменить курс следования самолета. Командир развернул воздушное судно и посадил в Ханты-Мансийске, где авиаугонщика встретили силовики.

Экспертиза показала, что в его крови не было ни алкоголя, ни каких-либо запрещенных препаратов. Мужчина не смог толком объяснить, зачем потребовал направить самолет в Афганистан.

"По делу допрошено сто человек, проведены 11 экспертиз, в том числе, комплексная стационарная психолого-психиатрическая. В соответствии с ее заключением мужчина признан невменяемым, страдающим психическим расстройством", - передает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ - захват судна воздушного транспорта) передано в суд для применения в отношении угонщика лайнера принудительной меры медицинского характера.