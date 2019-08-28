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28.08.2019 00:29
Рубрика: Спорт

Россия в Лиге чемпионов будет представлена двумя командами

Текст: Артур Нанян

В групповом этапе футбольной Лиги чемпионов примут участие два российских клуба - "Зенит" и "Локомотив". Третьей командой мог бы стать "Краснодар", но в последнем раунде квалификации главного еврокубка "быки" проиграли "Олимпиакосу".

"Спартак" и "Брагу" рассудит итальянец

При этом краснодарцы все равно не останутся без еврокубков. Просто они продолжат выступление в групповой стадии Лиги Европы. Там они присоединятся к ЦСКА. Туда же может пробиться московский "Спартак", если он сумеет переиграть в двухматчевом противостоянии "Брагу". Первая встреча завершилась победой португальцев со счетом 1:0.

Возвращаясь к Лиге чемпионов, добавим, что жеребьевка основной сетки турнира пройдет в четверг вечером.

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