Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Ливни в Японии блокировали работу Toyota и Lexus 15:58
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11 14:45
АвтоВАЗ сократит производство машин 13:14
BMW превратила кроссовер X6 в черную дыру 13:01
28.08.2019 16:01
Рубрика: Легковые авто

Suzuki и Toyota создали новый автомобильный альянс

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Suzuki Фото: Пресс-служба Suzuki
Фото: Пресс-служба Suzuki

Toyota и Suzuki сообщили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что в буквальном смысле означает создание альянса с взаимным приобретением акций.

Так, Toyota планирует купить 24 миллиона обыкновенных акций Suzuki, что составляет порядка 5% от общего количества ценных бумаг. Suzuki в свою очередь приобретёт акции нового партнёра: сколько не сообщается, но ориентировочная сумма, которая будет на это потрачена названа официально - 48 миллиардов йен.

Фото: Юрий Зубко/РГ
Ливни в Японии блокировали работу Toyota и Lexus

"Автомобильный сектор переживает в настоящее время настоящую революцию, связанную с новыми экологическими нормами и технологиями, - говорится в совместном сообщении Toyota и Suzuki. - Наши компании, объединив усилия, намерены преодолеть возникающие трудности, используя сильные стороны друг друга, оставаясь при это конкурентами".

Также было отмечено, что компании намерены стать долгосрочными партнёрами в области автономного вождения. Сильной стороной Toyota являются технологии электрификации транспортных средств, Suzuki - опыт в создании компактных автомобилей.

Напомним, впервые Toyota и Suzuki заявили о возможной коллаборации в октябре 2016 года.

Ранее "Российская газета" сообщала, что в будущем образуется ещё один альянс: Fiat Chrysler Automobiles может заключить сделку по продаже своих активов Renault-Nissan-Mitsubishi.

Всё о семи кроссоверах, которые приедут в Россию до конца года
В России стартовали продажи нового внедорожника Suzuki Jimny
#Toyota #Suzuki