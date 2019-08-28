Suzuki и Toyota создали новый автомобильный альянс

Toyota и Suzuki сообщили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что в буквальном смысле означает создание альянса с взаимным приобретением акций.

Так, Toyota планирует купить 24 миллиона обыкновенных акций Suzuki, что составляет порядка 5% от общего количества ценных бумаг. Suzuki в свою очередь приобретёт акции нового партнёра: сколько не сообщается, но ориентировочная сумма, которая будет на это потрачена названа официально - 48 миллиардов йен.

"Автомобильный сектор переживает в настоящее время настоящую революцию, связанную с новыми экологическими нормами и технологиями, - говорится в совместном сообщении Toyota и Suzuki. - Наши компании, объединив усилия, намерены преодолеть возникающие трудности, используя сильные стороны друг друга, оставаясь при это конкурентами".

Также было отмечено, что компании намерены стать долгосрочными партнёрами в области автономного вождения. Сильной стороной Toyota являются технологии электрификации транспортных средств, Suzuki - опыт в создании компактных автомобилей.

Напомним, впервые Toyota и Suzuki заявили о возможной коллаборации в октябре 2016 года.

Ранее "Российская газета" сообщала, что в будущем образуется ещё один альянс: Fiat Chrysler Automobiles может заключить сделку по продаже своих активов Renault-Nissan-Mitsubishi.