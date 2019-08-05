Renault готова на жертвы, чтобы стать мировым автогигантом

Как пишет The Wall Street Journal, компания Renault провела переговоры с Nissan, целью которых было обсуждение вопросов, помешавших слиянию франко-японского альянса с Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

По сведениям издания, Renault готова сократить свою долю в Nissan, чтобы сделка с FCA всё-таки состоялась, и новый концерн стал третьим по величине автопроизводителем в мире.

Но есть одна маленькая деталь: любое изменение доли Renault требует согласования французского правительства, контролирующего 15% акций компании.

В конце мая 2019 года FCA сделал Renault-Nissan предложение, согласно которому компании объединяют бизнес, управление которым будет осуществляться равноправно - по 50% у каждой из сторон. Обделённым в таком случае оставался Nissan, но теперь всё может измениться.

Напомним, сделка между Renault-Nissan и FCA не состоялась: предложение было отозвано инициатором, который сослался на нестабильную политическую ситуацию во Франции.