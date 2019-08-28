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"ВКонтакте" обрушился по всей России

Текст:   Антон Благовещенский
28.08.2019,  
13:21
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социальная сеть "ВКонакте" начала работать с перебоями около 13 часов по московскому времени. Сбой затронул пользователей практически по всей России, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

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Жалобы на недоступность ресурса или необычайно медленную загрузку страниц появляются в Twitter.

 

 

 

В настоящее время работоспособность ресурса восстанавливается.

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