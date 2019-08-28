"ВКонтакте" обрушился по всей России

Фото: iStock
Социальная сеть "ВКонакте" начала работать с перебоями около 13 часов по московскому времени. Сбой затронул пользователей практически по всей России, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.
Жалобы на недоступность ресурса или необычайно медленную загрузку страниц появляются в Twitter.
Что происходит? #вкживи #vkdown— nikitaheir (@nikitaheir) August 28, 2019
РЕБЯТ, ОЧ ВАЖНО— Just Tasya. (@id205322039) August 28, 2019
Зайдите щя в вк
Он у вас тоже лагает??#вкживи
у меня вк лагает?— да (@renaaaayuv) August 28, 2019
лол, толи у меня инет сдыхает, толи вк сдох— Женя (@purloid) August 28, 2019
В настоящее время работоспособность ресурса восстанавливается.