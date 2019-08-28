"ВКонтакте" обрушился по всей России

Социальная сеть "ВКонакте" начала работать с перебоями около 13 часов по московскому времени. Сбой затронул пользователей практически по всей России, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Жалобы на недоступность ресурса или необычайно медленную загрузку страниц появляются в Twitter.

РЕБЯТ, ОЧ ВАЖНО

Зайдите щя в вк

Он у вас тоже лагает??#вкживи — Just Tasya. (@id205322039) August 28, 2019

у меня вк лагает? — да (@renaaaayuv) August 28, 2019

лол, толи у меня инет сдыхает, толи вк сдох — Женя (@purloid) August 28, 2019

В настоящее время работоспособность ресурса восстанавливается.