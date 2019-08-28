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Вышел финальный трейлер российского постапокалипсис-боевика "Аванпост"

Новости
    28.08.2019, 15:03
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Киноафиша Отечественное Фото: youtube.com/ Киноафиша Отечественное
Фото: youtube.com/ Киноафиша Отечественное

На YouTube обнародован финальный трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост".

Мрачняк, безнадега, не самая стыдная "картинка" и заходы в визуализиции "Бегущего". На что комментаторы усердно бросились указывать еще с самого первого тизера ленты.

Синопсис - без изменений: "На Землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не начали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большинством населенных пунктов Земли оборвалась. Уцелела лишь небольшая часть, названная "круг жизни".

Большая часть этого круга пришлась на Россию, затронув части соседних стран.

Фото: "Марс Медиа"
Опрос: россияне предпочитают комедии и военные фильмы

"Однако даже Россия потеряла девять десятых своей территории и армии. Проведена новая граница, установлен защитный периметр, за его пределы посланы первые разведгруппы".

И то, что они обнаружили - шокирует: все живое за периметром просто загадочным образом погибло.

Следом - столкновения с неизвестным противником, в ходе чего становится понятно, что это не просто глобальная катастрофа, а нападение. Армия мобилизована, военные базы приближаются к периметру, а за его пределами строят ударно-разведывательные аванпосты… Война началась.

Потенциальный блокбастер от создателей серии "Гоголь" - продюсеров Валерия Федоровича, Евгения Никишова и режиссера Егора Баранова, результат двух лет работы - выходит в кинотеатрах 21 ноября.

В ролях: Петр Федоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова, Юрий Борисов, Сергей Годин.

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