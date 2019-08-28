Вышел финальный трейлер российского постапокалипсис-боевика "Аванпост"

На YouTube обнародован финальный трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост".

Мрачняк, безнадега, не самая стыдная "картинка" и заходы в визуализиции "Бегущего". На что комментаторы усердно бросились указывать еще с самого первого тизера ленты.

Синопсис - без изменений: "На Землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не начали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большинством населенных пунктов Земли оборвалась. Уцелела лишь небольшая часть, названная "круг жизни".

Большая часть этого круга пришлась на Россию, затронув части соседних стран.

"Однако даже Россия потеряла девять десятых своей территории и армии. Проведена новая граница, установлен защитный периметр, за его пределы посланы первые разведгруппы".

И то, что они обнаружили - шокирует: все живое за периметром просто загадочным образом погибло.

Следом - столкновения с неизвестным противником, в ходе чего становится понятно, что это не просто глобальная катастрофа, а нападение. Армия мобилизована, военные базы приближаются к периметру, а за его пределами строят ударно-разведывательные аванпосты… Война началась.

Потенциальный блокбастер от создателей серии "Гоголь" - продюсеров Валерия Федоровича, Евгения Никишова и режиссера Егора Баранова, результат двух лет работы - выходит в кинотеатрах 21 ноября.

В ролях: Петр Федоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова, Юрий Борисов, Сергей Годин.