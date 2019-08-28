Вышинский: Мое дело стоило Порошенко поста президента

Журналист Кирилл Вышинский, освобожденный сегодня из-под стражи под личное обязательство, считает, что его дело было связано с попыткой экс-президента Украины Петра Порошенко повысить собственный рейтинг, оказавшейся неудачной и приведшей в итоге к тому, что тот лишился своего поста. Об этом заявил сам руководитель "РИА Новости Украина", выступая в суде.

По его словам, именно так он относился к заведенному против него делу с самого начала. "Попытка оказалась неудачной. Президенту она стоила его места, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме", - цитирует освобожденного журналиста РИА Новости.

Вышинский также отметил, что другой целью заведенного против него дела было разрушение редакции "РИА Новости Украина". "В ходе обыска СБ Украины массово изымала компьютерные блоки. Я считаю, что она наносила редакции осознанный вред, чтобы парализовать ее работу. Что, собственно говоря, и произошло, потому что когда компьютеры в двух офисах превращали в железо, естественно, продолжать там работу люди не могли", - отметил журналист.

Несмотря на то, что он следил за новостями из тюрьмы, он пока не готов давать оценку политической ситуации на Украине. "В тюрьме во многих камерах, где я находился, были телевизоры, и я смотрел за новостями, но я не готов давать политические оценки, потому что новости и телевидение - это одно... Я предпочитаю сделать выводы самостоятельно", - заявил журналист свои коллегам.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении всего года, что он провел под стражей (более 400 дней). "У меня не хватит времени, чтобы выразить слова благодарности тем, кто меня поддерживал. Я получал информацию о том, кто оказывал мне поддержку. Всем огромное спасибо", - сказал журналист. При этом Вышинский особо выделил представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, который "последовательно и с первых дней отстаивал его невиновность".

Напомним, журналист был задержан в Киеве в мае 2018 года. Вышинскому предъявили обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также госизмене. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист все обвинения в свой адрес отвергает.

Сегодня апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения. Его выпустили из-под стражи под личное обязательство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" "первым шагом на пути к справедливости".