Вышинский рассказал о планах на будущее

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после освобождения из-под стражи по решению киевского апелляционного суда заявил, что в его ближайшие планы входит встреча с отцом, а затем продолжение отстаивания своего доброго имени в суде.

"Надеюсь в ближайшее время увидеться с отцом. Он на Украине", - приводит слова Вышинского агентство "РИА Новости". Кроме того, освобожденный журналист сообщил, что намерен отстаивать свое доброе имя и доказать свою невиновность в суде. В частности, он намерен принять участие в ближайшем заседании Подольского районного суда Киева 16 сентября.

"Пройдет какое-то время, день, два, я немного привыкну к свободе. Задышу обоими легкими, и тогда наверняка у меня появятся другие планы", - поделился Вышинский.

Ранее стало известно о решении киевского апелляционного суда освободить Вышинского из-под стражи. Вместо это ему выбрана мера пресечения в виде личного обязательства. Журналиста обязали являться в суд или к следователю по первому требованию. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.