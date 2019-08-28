Xiaomi опоздала. Первый в мире 64-мегапиксельный смартфон уже вышел

Бренд Realme, принадлежащий производителю Oppo, выпустил смартфон Realme XT, оснащенный 64-мегапиксельной основной камерой.

Аппарат вышел на день раньше Redmi Note 8, который также должен получить 64-мегапиксельную камеру. Анонс нового Redmi намечен на 29 августа. Таким образом, Realme удалось обойти Xiaomi, которой принадлежит бренд Redmi.

Как сообщает Android Authority, Realme XT имеет четырехмодульную камеру на базе сенсора ISOCELL Bright GW1 от Samsung. Модули включают в себя: основной (с поддержкой телезума), ультраширокий, макро и сенсор глубины.

Сенсор камеры позволяет объединять четыре соседних пикселя в один - разрешение снижается с 64 до 16 мегапикселей, при этом вырастает качество картинки, снижаются цифровые шумы.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon Snapdragon 712, объем ОЗУ может составлять 4, 6 или 8 Гб, постоянной - 64 или 128 гигабайт. Зарядка аккумулятора емкостью 4000 мАч осуществляется через порт USB-C на мощности до 20 Вт (быстрая зарядка).

Дисплей в Realme XT используется 6,4-дюймовый Super AMOLED с разрешением FullHD+. Смартфон поддерживает стандарт Bluetooth 5, оснащен 3,5-мм разъемом для наушников.

Конкурировать новинке, очевидно, придется с Redmi Note 8. В последнем, как ожидается, будет присутствовать модуль NFC - в отличие от Realme XT, где его нет. Кроме того, компания пока не объявила цены, известно лишь, что в продажу аппарат поступит во второй половине сентября.