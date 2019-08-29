"Барселона" и "ПСЖ" не договорились по Неймару

Представители испанской "Барселоны" и французского "ПСЖ" так и не смогли достичь компромисса в вопросе о переходе бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает RMC Sport, несмотря на многочисленные слухи о том, что клубы уже практически договорились, "ПСЖ" отверг оба предложения каталонцев.

"Барселона" предлагала два варианта. Согласно первому она арендовала Неймара, с последующей выплатой 170 миллионов евро. Второй вариант сделки - 100 миллионов и футболисты Иван Ракитич и Усман Дембеле. И оба предложения парижане отвергли.

Теперь единственный вариант, при котором Неймар все же станет партнером Лионеля Месси - выплата примерно 220 миллионов, в противном случае бразилец останется в своей "золотой клетке" в Париже.

Два года назад "Барселона" получила за Неймара 222 миллиона евро за переход игрока в "ПСЖ".