Новости

Футбольный тренер умер на поле после первой победы своего клуба 08:10
Восемь человек погибли при торнадо в Китае 07:54
Нурмагомедов и Порье обменялись громкими заявлениями 07:42
Южная Корея проведет тактические маневры рядом с границей КНДР 07:23
"Барселона" и "ПСЖ" не договорились по Неймару 07:20
Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине 06:52
Захарову удивила реакция Дании на предложение продать Гренландию 06:45
В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе 06:27
В Приморье из-за сильных дождей ввели режим ЧС 06:22
Американские хакеры ликвидировали важную базу данных Ирана 06:16
Исторические сады откроют в "Царицыно" 06:09
На Украине шесть человек погибли при обрушении подъезда жилого дома 05:49
Шесть человек погибли в результате ДТП в Китае 05:41
Уровень Амура у Комсомольска превысил семь метров 05:30
В Германии носорог атаковал машину сотрудника природного парка 05:22
В одном из районов Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводка 05:04
Дожди остановили движение по трассе в районе ЕАО 04:54
Хуситы нанесли удар крылатой ракетой по аэропорту Саудовской Аравии 04:46
Отдел по делам Венесуэлы появился в посольстве США в Колумбии 04:32
Пентагон: Власти Китая не пустили корабль ВМС США в порт Циндао 04:15
Видео: SpaceX провела успешное испытание аппарата Starhopper 04:00
Более 200 обувных компаний призвали Трампа отменить пошлины на товары из КНР 03:45
Королева одобрила приостановку работы британского правительства 03:02
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35 03:02
США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона 02:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 07:20
Рубрика: Спорт

"Барселона" и "ПСЖ" не договорились по Неймару

Текст: Максим Домчев
Неймар. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Неймар. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Неймар. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Представители испанской "Барселоны" и французского "ПСЖ" так и не смогли достичь компромисса в вопросе о переходе бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает RMC Sport, несмотря на многочисленные слухи о том, что клубы уже практически договорились, "ПСЖ" отверг оба предложения каталонцев.

Фото: AP Photo/Andre Penner, File
Неймар сыграл в популярном сериале

"Барселона" предлагала два варианта. Согласно первому она арендовала Неймара, с последующей выплатой 170 миллионов евро. Второй вариант сделки - 100 миллионов и футболисты Иван Ракитич и Усман Дембеле. И оба предложения парижане отвергли.

Теперь единственный вариант, при котором Неймар все же станет партнером Лионеля Месси - выплата примерно 220 миллионов, в противном случае бразилец останется в своей "золотой клетке" в Париже.

Два года назад "Барселона" получила за Неймара 222 миллиона евро за переход игрока в "ПСЖ".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Футбольные трансферы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Королева одобрила приостановку работы британского правительства
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Российские дипломаты помогут семье погибшей в Турции девочки