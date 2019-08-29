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Рубрика: В мире

Более 200 обувных компаний призвали Трампа отменить пошлины на товары из КНР

Фото: AP Photo/Francois Mori Фото: AP Photo/Francois Mori
Фото: AP Photo/Francois Mori

Обувные компании обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой об отмене новых пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает ассоциация дистрибьютеров и розничных торговцев обуви США (FDRA).

Фото: iStock
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В письме бизнесмены выражают обеспокоенность и призывают американского лидера отменить дополнительные пошлины на обувь, которые вступают в силу 1 сентября и 15 декабря этого года. По их мнению, эта мера создаст в дальнейшем экономическую неопределенность, а "экономический спад лишит чистого дохода от американских потребителей, даже если им придется платить больше за товары".

Письмо подписали более 200 обувных компаний, в числе которых Nike, Adidas, Converse и Crocs, пишет РИА Новости, ссылаясь телеканал CNN.

Ранее, напомним, Белый дом официально подтвердил, что с 1 сентября повышает таможенные пошлины на ряд товаров, которые Китай экспортирует в США. Речь идет о "повышении ставки с 10 до 15%". Новые пошлины затронут импорт из Китая на общую сумму в 300 миллиардов долларов.

Трамп подчеркнул, что у КНР нет выбора, кроме как заключить сделку с США. "Китай очень хочет договориться о торговле… Думаю, у них нет другого выбора, кроме как договориться", - отметил президент, добавив, что Китай "очень страдает" от введенных США пошлин.

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