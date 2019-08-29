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29.08.2019 09:08
Рубрика: В мире

Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента

Текст: Александр Ленин

Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента. Соответствующую петицию в интернете подписали уже более 1 миллиона человек.

Каждый час под документом оставляют свои подписи 100 тысяч человек. При этом активнее всего голосуют резиденты Лондона, Оксфорда и Кембриджа.

Фото: iStock
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"Парламент не должен приостанавливать работу или распускаться до того момента, пока действие статьи 50-й (Лиссабонского договора - прим. "РГ") не будет достаточно продлено или пока не будет решено отказаться от намерения Великобритании выйти из ЕС", - говорится в комментариях к петиции, на которые ссылается издание The Independent.

Британцы не ограничиваются сбором голосов в Сети и выходят на улицы. Так, протестные демонстрации прошли в Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере, Бристоле и Дареме.

Накануне британская королева Елизавета II утвердила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке деятельности парламента со второй недели сентября до 14 октября. Ожидается, что 3 сентября законодатели Великобритании вернутся из летних отпусков, после чего получат дополнительный перерыв.

Предполагается, что приостановка работы законодательного органа не даст возможности местным депутатам помешать главе правительства вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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