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Рубрика: В мире

Королева одобрила приостановку работы британского правительства

Королева Великобритании Елизавета II по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона приостановила работу парламента. Этот перерыв начнется не ранее девятого сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Таким образом, монаршая особа поддержала идею премьера, который решил отправить парламентариев на отдых, чтобы беспрепятственно провести Brexit. За последние 70 лет стандартный срок приостановки работы парламента Великобритании перед произнесением программной речи королевы составлял обычно от трех до семи дней, а не целый месяц, информирует Sky News.

Между тем лидер Либерально-демократической партии Джо Суинсон обратилась к королеве с просьбой об аудиенции для того, чтобы заявить о недопустимости приостановки работы парламента и выхода из ЕС без сделки.

Фото: iStock
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Как сообщалось ранее, королева разочарована существующим в стране политическим классом, допустившим взрывные последствия после оглашения результатов референдума о Brexit. По мнению ее Величества, проблема заключается в том, что нынешний политический класс просто "неспособен правильно управлять".

Напомним, что правительство британского премьера Бориса Джонсона обещает вывести Соединенное Королевство из ЕС 31 октября вне зависимости от того, будет ли достигнуто должное соглашение с Брюсселем или нет.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз Британский королевский дом
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