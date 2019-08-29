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Это случилось. Новый смартфон Huawei выйдет без привычного Android

Текст:   Антон Благовещенский
29.08.2019,  
15:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следующий флагман Huawei Mate 30 китайского производителя выйдет без сервисов Google. Эту информацию подтвердили в американской компании, пишет Reuters.

Анонс новой линейки мобильных устройств от Huawei пройдет в немецком Мюнхене 18 сентября, когда устройства поступят в продажу, пока неизвестно.

Huawei Mate 30 станет первым флагманом компании, который будет выпущен после введения санкций со стороны США.

В Google заявили, что китайский производитель не сможет продавать свой смартфон с установленными сервисами компании, такими как поиск, магазин приложений Google Play и другими. Временная отсрочка, о которой правительство США сообщило ранее в этом месяце, не распространяется на новые продукты, в число которых входит и Mate 30.

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Reuters предполагает, что Huawei будет использовать открытую версию Android, в которую не входят сервисы и приложения Google. Опрошенный агентством эксперт допустил, что продажи смартфона без привычных программ и сервисов будут низкими.

Напомним также, что китайская компания разработала собственную операционную систему Harmony OS. Правда, сроки выхода смартфонов под ее управлением не называются. Также у Huawei имеется собственный магазин приложений - App Gallery.

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