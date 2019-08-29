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Рубрика: Власть

Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава МИД Вадим Пристайко не являются самостоятельными фигурами. Оценить их можно будет позже, когда они уже сделают какие-либо первые шаги. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Он заметил, что Гончарук работал ранее в команде предыдущего президента Петра Порошенко, поэтому неизвестно, как он проявит себя с новым главой государства Владимиром Зеленским.

Что касается Пристайко, он для Калашникова "абсолютно черный квадрат, непонятный и неясный", цитирует его "Интерфакс". И пока, по его мнению, сам Зеленский, по сути, является министром иностранных дел.

"По крайней мере, все вещи, которые будут делаться в рамках "нормандского формата" - обмен, подготовка амнистий - все эти решения принимаются Зеленским и ближайшим окружением", - заявил Калашников. И добавил: "Министр будет только эти действия адаптировать к текущей жизни".

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Напомним, в четверг, 29 августа, Верховная Рада назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины, а затем поддержала предложенные им кандидатуры на должности членов нового кабмина. В новое правительство, в частности, вошли Арсен Аваков (глава МВД), Андрей Загороднюк (министр обороны), Дмитрий Кулеба (вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции), Михаил Федоров (вице-премьер, министр цифровой трансформации), Оксана Маркарова (руководитель минфина).

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