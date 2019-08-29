Семья погибшей в Турции девочки поблагодарила врачей и дипломатов

Отец погибшей в Турции девочки Андрис Лейкуцис поблагодарил сотрудников МИДа и врачей, которые оказывали помощь его дочери. Увы, несмотря на все усилия, ребенок скончался.

"Спасибо МИДу. Спасибо всем. Летим в субботу все вместе. Прямой рейс Анталия - Питер. Вылетаем в субботу в 23 часа. Через час уезжаем из Денизли. Все вместе В этом городе осталась малость. Сказать спасибо доктору Октаю Бей, собрать вещи", - написал Андрис Лейкуцис на своей странице в соцсети.

Ранее предполагалось, что петербурженку привезут в Петербург сутками ранее, но не было уверенности, что на рейс Turkish Airlines из Анталии 30 августа будут свободные места для всех членов семьи Алисы.

Напомним, что 28 августа в Турции скончалась впавшая в кому 12-летняя жительница Санкт-Петербурга Алиса. Молодой организм десять дней сражался за жизнь после того, как в турецком отеле "Санхилл" девочка не вынырнула из бассейна из-за того, что ее руку засосало в насосную трубу.