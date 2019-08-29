Скандал с Киркоровым на "Новой волне" назвали "семейным делом"

Режиссер-постановщик "Новой волны" Александр Ревзин прокомментировал нецензурную ругань Филиппа Киркорова в адрес организаторов конкурса на репетиции в Сочи, назвав произошедшее "семейным делом". Об этом сообщает РИА Новости.

Ревзин напомнил, что артист собирался исполнить на концерте новую песню. По его мнению, Киркоров нецензурно высказался якобы из-за захлестнувших его эмоций.

"Рождение песни - это то же самое, что и рождение детей. Это всегда связано с криком", - уверен Ревзин.

Режиссер музыкального конкурса назвал инцидент "обычным рабочим процессом" и "семейным делом".

"Никто ни на кого не в обиде, все хорошо, все замечательно, мы любим друг друга и с уважением относимся друг к другу", - отметил он.

Накануне Филипп Киркоров резко раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна". Артисту не понравилось, что график подготовки к его выступлению изменился. Позднее представители певца сообщили, что под горячую руку Киркорова попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед.

Гендиректор "Новой волны" Александр Румянцев отметил, что организаторы с пониманием относятся к проявлениям эмоций артистов.