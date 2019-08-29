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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Скандал с Киркоровым прокомментировал гендиректор "Новой волны"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Сергей Карпов/ИТАР-ТАСС Фото: Сергей Карпов/ИТАР-ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ИТАР-ТАСС

Сегодня генеральный директор Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" Александр Румянцев отреагировал на инцидент с Филиппом Киркоровым. Во время церемонии закладки звезды с именами конкурсантов "Новой волны" на Алле звезд в центре Сочи он сказал, что произошедшее с артистом было "следствием технических задержек".

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Конкурс "Новая волна-2019" стартовал в Сочи

Напомним, накануне артист, недовольный организацией мероприятия, позволил себе нецензурно выразиться во время репетиции.

- Ругаться всегда плохо, это очевидно, но у нас эмоциональный "склад", - отметил Румянцев. - Артист хочет быть безупречным на сцене "Новой волны", и я знаю, как он готовится и относится к выступлениям. Наверное, это следствие того, что были технические задержки.

По его словам, эта нервотрепка стоила того, что зрители увидели на "Новой волне".

- Главное - это результат, - заключил Румянцев, а он был хорошим - все отрепетировали, все успели.

В этом году конкурс "Новая волна" проходит в 18-й раз. До этого он организовывался в латвийской столице Юрмала, в Сочи "Новая волна" - в пятый раз, и теперь, как заверил председатель жюри конкурса Игорь Крутой, она окончательно обосновалась на главном российском курорте.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Персона: Филипп Киркоров
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