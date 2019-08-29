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29.08.2019 17:46
Рубрика: Общество

Роскосмос сообщил о штатной обстановке на МКС после сигнализации

На Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Угрозы МКС и ее экипажу нет, обстановка на станции штатная, сообщили в Роскосмосе.

"Необходимые меры предприняты, ситуация штатная", - приводит РИА Новости сообщение руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко.

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О срабатывании сигнализации в американском сегменте МКС сообщил в Центр управления полетами космонавт Алексей Овчинин. Как передает РИА Новости, по мнению Овчинина, причина - в высоком парциальном давлении кислорода в российском модуле "Звезда". В ЦУПе попросили космонавтов прекратить наддув атмосферы из баков грузового корабля "Прогресс МС-12".

Отметим, что на борту МКС сейчас работают 6 человек: космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты из США Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган и Лука Пармитано из Италии. К станции также пристыкован корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором".

Чем робот "Федор" займется на борту МКС
Общество Космос
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