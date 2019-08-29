В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами

В Кремле не комментируют сообщения о том, что начался процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле приветствуют освобождение Кирилла Вышинского, и добавил, что есть определенные контакты, но большего говорить не стал.

На просьбу подтвердить сообщения СМИ, что запустился процесс обмена удерживаемыми лицами, и на вопрос, можно ли сказать, что его запустило именно освобождение Вышинского, Песков заявил: "Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет".

"Мы приветствуем решение об освобождении Вышинского, - подчеркнул представитель Кремля. - Имеют место определенные контакты, но большего мне добавить нечего".

Не стал Песков отвечать и на вопрос, в чем причина перевозки в Москву украинского режиссера Олега Сенцова, и связано ли это с ускорением процессов по обмену пленными. "Не могу ничего вам сказать", - повторил он.

Просьбу прокомментировать слова президента на Прямой линии, что обмен Вышинского на Сенцова был бы неравноценным, Песков оставил без комментариев. А также заметил, отвечая про то, поменялось ли мнение Кремля насчет этого обмена: "Нет, мнение не поменялось, каких-то новых элементов нет. По этой теме мне в настоящий момент добавить нечего".

На просьбу оценить ситуацию - оптимистическая она или нет - пресс-секретарь главы государства заметил: "Опять же нечего сказать. Осуществляются определенные контакты". "Можно даже не задавать вопросы, в данном случае я вам искренне говорю, что в настоящий момент мне нечего сказать вам", - заключил он.