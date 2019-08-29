Захарову удивила реакция Дании на предложение продать Гренландию

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию. По ее словам, два государства вправе делать какие-либо предложения друг другу, реагировать, отказываться и принимать соответствующие решения, поскольку они являются суверенными.

Дипломата удивил ответ датской королевской семьи о том, что судьбу Гренландии должны решать ее жители, передает ТАСС. "У меня один только вопрос: почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад", - вопрошает Захарова, намекая на ситуацию с возвращением Крыма в состав РФ.

Напомним, власти Гренландии ответили президенту США Дональду Трампу, что "она не продается". Министр иностранных дел этой автономии в составе Дании Энн Лоун Баггер заявила, что Гренландия "открыта для бизнеса, но не для продажи".