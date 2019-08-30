Адвокат: Вышинскому не вернули паспорта после освобождения

"Тогда (во время задержания) паспорта были изъяты. Сейчас ему должны все вернуть. Пока не вернули. Будем обращаться, чтобы вернули. Он же должен пользоваться своими процессуальными правами как гражданин", - цитирует Доманского РИА Новости.
По словам адвоката, на данный момент Вышинский находится на Украине и по-прежнему не планирует участвовать в обмене заключенными между Киевом и Москвой.
Ранее Вышинский, арестованный по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене, заявлял, что будет добиваться доказательства своей невиновности, а потому участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной не собирается.
В среду, 28 августа, стало известно о решении Киевского апелляционного суда освободить Вышинского из-под стражи после 470 дней заключения. Вместо это ему выбрана мера пресечения в виде личного обязательства. Журналиста обязали являться в суд и сообщать об изменении своего места проживания или работы по первому требованию, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.