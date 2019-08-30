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30.08.2019 14:14
Рубрика: В мире

Адвокат: Вышинскому не вернули паспорта после освобождения

Текст: Диана Ковалева
Руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому не вернули паспорта после освобождения из-под стражи, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский, добавив, что защита будет добиваться возвращения документов.
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

"Тогда (во время задержания) паспорта были изъяты. Сейчас ему должны все вернуть. Пока не вернули. Будем обращаться, чтобы вернули. Он же должен пользоваться своими процессуальными правами как гражданин", - цитирует Доманского РИА Новости.

По словам адвоката, на данный момент Вышинский находится на Украине и по-прежнему не планирует участвовать в обмене заключенными между Киевом и Москвой.

Фото: РИА Новости
Вышинский рассказал о первом желании после освобождения из-под стражи

Ранее Вышинский, арестованный по подозрению в поддержке республик Донбасса и госизмене, заявлял, что будет добиваться доказательства своей невиновности, а потому участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной не собирается.

В среду, 28 августа, стало известно о решении Киевского апелляционного суда освободить Вышинского из-под стражи после 470 дней заключения. Вместо это ему выбрана мера пресечения в виде личного обязательства. Журналиста обязали являться в суд и сообщать об изменении своего места проживания или работы по первому требованию, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

В мире экс-СССР Украина
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