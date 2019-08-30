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30.08.2019 20:35
Рубрика: Экономика

ЦБ снизил комиссию за быстрые переводы

Текст: Евгений Гайва
ЦБ установил новые тарифы за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) и снизил размер комиссии банкам.

Так, с 1 января 2020 года банки будут платить ЦБ, как оператору СБП, 5 копеек за операции до 125 рублей, 12 копеек за операции до 250 рублей и 30 копеек за операции до 1000 рублей. Ранее комиссия за такие транзакции составляла 50 копеек.

Кроме того, Совет директоров Банка России решил снизить комиссию за переводы от 1 до 3 тысяч рублей - с 1 рубля до 80 копеек.

"Данный шаг был предпринят в связи с востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также в целях повышения заинтересованности банков в продвижении СБП", - отметили в Центробанке.

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Тарифы по другим переводам остались прежними: 2 рубля за переводы от 3 до 6 тысяч рублей, 3 рубля - от 6 до 600 тысяч. Комиссия будет браться как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, то есть итоговая комиссия удвоится.

До 1 января 2020 года для банков установлен льготный период.

Система быстрых платежей Банка России позволяет физическим и юридическим лицам переводить деньги по номеру телефона получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках. В перспективе с помощью СБП хотят дать гражданам возможность совершать мгновенные платежи круглосуточно, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств.

QR-оплата должна стать доступна в России в сентябре 2019 года.

ЦБ также определил предельный размер комиссии для магазинов и других сервисных предприятий за прием платежей в СБП, в том числе с помощью QR-кода. Новые тарифы, в отличие от комиссий для банков, начнут действовать раньше - с 1 октября 2019 года - и будут зависеть от вида деятельности юрлица. Сам ЦБ плату за них с банков брать не будет до 1 января 2020 года.

Комиссия за платежи в пользу государства составит 0%. Речь идет о штрафах, налогах, пени и т.д.

Комиссия размером 0,4%, из которых 0,2% банк получателя средств должен заплатить банку отправителя, распространится на следующие категории:

- потребительские товары и лекарства;

медицинские и образовательные услуги;

- платежи в пользу благотворительных организаций;

- оплата ЖКУ, телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг;

- платежи за транспортные услуги;

- оплату услуг страховых компаний;

- перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Фото: iStock
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Для остальных групп товаров комиссия составит 0,7%, из которых банк отправителя должен получить от банка получателя 0,5%.

"Мы видим заинтересованность в механизме оплаты через СБП как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей. Более того, некоторые крупные ретейлеры уже объявили о запуске пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате их товаров через СБП", - отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Она подчеркнула, что СБП позволит предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. Тарифы, установленные за QR-платежи, в несколько раз ниже комиссий за прием к оплате карт. Так, средний размер эквайринговых комиссий, по данным ЦБ, составляет 1,5-2,5%.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Закон о национальной платежной системе
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