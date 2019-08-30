Фото: Бузова заявила о своей "белоснежной репутации"

Российская певица, актриса, телеведущая и одна из самых молодых отечественных долларовых миллионщиц от шоу-бизнеса Бузова порадовала подписчиков своего Instagram россыпью фото и видео с Бали. На некоторых из которых презентовала себя как "нежная", "покорная", но в то же время и "страстная".

Кроме того, в "сториз" Ольга Игоревна дала бонус, завив, что белые купальные одежды на ней символизируют моральную непорочность телеведущей.

"Вся в белом, как и моя репутация", - декларирует артистка.

На индонезийском Бали, столь популярном у наших соотечественников, Бузова готовилась к запуску телепроекта канала ТНТ "План Б". Где вместе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым намерена вновь изыскивать себе вторую половинку. Потому как предыдущее поползновение - на проекте "Замуж за Бузову" - претерпело в этом направлении всероссийский крах.

Отмечено, что если на "Плане Б" названные все-таки вновь останутся без достойной пары, то от безысходности "сольются в любовном союзе на глазах у всей страны" друг с другом.

Ранее сообщалось, что по мнению Юрия Эдуардовича Лозы всё, что говорит Бузова, не имеет смысла.