Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Volkswagen разработает красивый и доступный купе-кроссовер 15:32
УАЗ назвал цены на "Патриот" с "автоматом" 14:24
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения 14:20
В Москве начались осенние пробки 11:51
30.08.2019 19:48
Рубрика: Российский автопром

Первая Lada с вариатором. АвтоВАЗ рассказал о ресурсе новой коробки

Текст: Юрий Зубко

Компания АвтоВАЗ рассказала о том, почему не стоит бояться бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E, которую не так давно начали устанавливать на Lada Xray Cross.

Как известно, любой вариатор не любит высоких нагрузок, перегрева. В итоге уже через 20-30 тысяч километров пробега может появиться посторонний шум или "пинки" (дергания) при переключении передач.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
"Драйверская" Lada Granta будет представлена в восьми цветах

Директор проекта Lada Xray Олега Груненков прокомментировал ресурсу лада.онлайн эту ситуацию.

Он рассказал, что в машине есть два электронных блока. Один управляет двигателем, другой вариатором. В них используется специальное программное обеспечение (создавалось инженерами группы Renault, Jatco и АвтоВАЗ), которое было разработано специально для Lada Xray Cross.

Если вариатор выходит в режимы крайнего положения ремня (повышенная нагрузка, пробуксовки и т.д.), то электронный блок трансмиссии передает сигнал на первый блок (блок управления двигателем), который автоматически уменьшает мощность и крутящий момент, что снижает нагрузку на трансмиссию. Более того, защита коробки передач продолжит работать даже при выключенной системе курсовой устойчивости (ESC). Так что бояться новой трансмиссии не стоит.

Фото: Пресс-служба УАЗа
УАЗ назвал цены на "Патриот" с "автоматом"

Вариатор Jatco JF015F несет в себе двухступенчатый "автомат" - повышающая передача позволяет уменьшить расход, а гидротрансформатор сглаживает недостатки вариатора на пересеченной местности. Ресурс агрегата составляет минимум 250 000 км, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 тысяч км или чаще) и бережной эксплуатации. Jatco JF015F устанавливают на кроссоверы Nissan Qashqai и Renault Kaptur.

Преимущества вариатора перед вазовским "роботом" очевидны. Японский CVT обеспечивает более плавный и динамичный разгон - без рывков и провалов. Кроме того, вариатор значительно экономичнее и тише классических гидротрасформаторных автоматических трансмиссий.

Интересно, что в ходе испытаний группа Lada Xray с вариатором преодолела суммарно 1 млн км по России (от Кавказа до Сибири). Одна из машин прошла 200 000 км, после чего была снята с испытаний, не по причине появления проблем, а для дальнейшего изучения и тестов на стендах.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что "в ближайшие месяцы" этот вариатор также получит Lada Vesta.

Volkswagen разработает красивый и доступный купе-кроссовер
Новая Hyundai Creta: первые "живые" фото салона
#Lada