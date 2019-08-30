Первая Lada с вариатором. АвтоВАЗ рассказал о ресурсе новой коробки

Компания АвтоВАЗ рассказала о том, почему не стоит бояться бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E, которую не так давно начали устанавливать на Lada Xray Cross.

Как известно, любой вариатор не любит высоких нагрузок, перегрева. В итоге уже через 20-30 тысяч километров пробега может появиться посторонний шум или "пинки" (дергания) при переключении передач.

Директор проекта Lada Xray Олега Груненков прокомментировал ресурсу лада.онлайн эту ситуацию.

Он рассказал, что в машине есть два электронных блока. Один управляет двигателем, другой вариатором. В них используется специальное программное обеспечение (создавалось инженерами группы Renault, Jatco и АвтоВАЗ), которое было разработано специально для Lada Xray Cross.

Если вариатор выходит в режимы крайнего положения ремня (повышенная нагрузка, пробуксовки и т.д.), то электронный блок трансмиссии передает сигнал на первый блок (блок управления двигателем), который автоматически уменьшает мощность и крутящий момент, что снижает нагрузку на трансмиссию. Более того, защита коробки передач продолжит работать даже при выключенной системе курсовой устойчивости (ESC). Так что бояться новой трансмиссии не стоит.

Вариатор Jatco JF015F несет в себе двухступенчатый "автомат" - повышающая передача позволяет уменьшить расход, а гидротрансформатор сглаживает недостатки вариатора на пересеченной местности. Ресурс агрегата составляет минимум 250 000 км, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 тысяч км или чаще) и бережной эксплуатации. Jatco JF015F устанавливают на кроссоверы Nissan Qashqai и Renault Kaptur.

Преимущества вариатора перед вазовским "роботом" очевидны. Японский CVT обеспечивает более плавный и динамичный разгон - без рывков и провалов. Кроме того, вариатор значительно экономичнее и тише классических гидротрасформаторных автоматических трансмиссий.

Интересно, что в ходе испытаний группа Lada Xray с вариатором преодолела суммарно 1 млн км по России (от Кавказа до Сибири). Одна из машин прошла 200 000 км, после чего была снята с испытаний, не по причине появления проблем, а для дальнейшего изучения и тестов на стендах.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что "в ближайшие месяцы" этот вариатор также получит Lada Vesta.