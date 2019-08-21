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21.08.2019 17:16
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы

Текст: Ренат Закиев, Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Во время тест-драйва Lada Xray с вариатором вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек заявил "РГ" о том, что Lada Vesta с этой же коробкой появится "в ближайшие месяцы".

Ранее же сообщалось, что флагман российского автогиганта обзаведется бесступенчатой автоматической трансмиссией в течение одного-двух лет.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Вариатор Jatco JF015E будет работать вместе с двигателем Renault H4Mk (его мощность 113 л.с., 152 Нм крутящего момента). Кстати, не так давно "РГ" публиковала фото Lada Vesta с вариатором. 

Ранее АвтоВАЗ рассказывал о преимуществах новой коробки. Ресурс Jatco JF015E составляет минимум 250 000 км пробега, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 000 км или чаще), очистки теплообменника и бережной эксплуатации (коробка не любит агрессивного штурма бордюров). Вариатор давно избавился от детских болезней - не боится низких температур, длительных пробуксовок и тяжелых нагрузок. При этом до первого ремонта машины обычно ходят 100-150 тысяч километров.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Напомним, первой моделью, поступившей в продажу с такой трансмиссией, стал Lada Xray Cross, цена на который составляет 846 900 рублей.

В настоящее время Lada Vesta можно приобрести с 5-ступенчатой "механикой" или "роботом" с тем же числом передач. Цены на Vesta седан варьируются от 607 тысяч рублей до 881 тысячи рублей.

Завод Lada Ижевск, где производится Lada Vesta, в текущем году планирует выпустить 112 000 автомобилей. Для сравнения, всего по итогам 2018 года дилерам было отгружено 108 000 экземпляров, модель стала бестселлером российского рынка. В марте с конвейера Ижевского автозавода сошла 300-тысячная Lada Vesta.

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#Lada