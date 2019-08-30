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30.08.2019 15:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Mastercard объявила о скидках на проезд в Московском метро и МЦК

Текст: Игорь Зубков
Платежная система Mastercard объявила о скидках при оплате проезда в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце ее картами - на пластике, в телефонах и на любых других носителях - в течение сентября.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Светлана Батова
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Стоимость проезда составит 26 рублей вместо 42 рублей при стандартной оплате банковской картой, 38 рублей при оплате картой "Тройка" и 55 рублей за единый билет на одну поездку. Таким образом, скидка от стандартного тарифа при оплате картой составит 16 рублей.

Ранее о такой же акции - но до 31 декабря и со скидкой по оплате картой в 15 рублей - объявила по картам "Мир" Национальная система платежных карт. Прием банковских карт турникетами метро и МЦК обеспечивает банк ВТБ.

В этом году возможность оплаты проезда банковскими картами на турникетах появилась на всех станциях Московского метрополитена, на каждой станции как минимум два турникета принимают бесконтактные карты.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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