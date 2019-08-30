Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии

Увеличилось число погибших в результате вынужденной посадки Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии. Как уточнили агентству РИА Новости в республиканском главке МЧС, на борту аварийного судна находилось семь человек (а не шесть как сообщалось ранее), двое из них погибли.

Напомним, частный самолет, летевший в населенный пункт Суордах, совершил незапланированную посадку в окрестностях озера Силян-Кюель. Спасатели на вертолете со второй попытки смогли найти место приземления.

С пострадавшими работают психологи МЧС. В обстоятельствах происшествия разбирается Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.